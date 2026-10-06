Batman Kozluk'ta Arıkaya ve Oyuktaş'ın arazi sınırı Valilik kararıyla netleşti - Son Dakika
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Batman Kozluk'ta Arıkaya ve Oyuktaş'ın arazi sınırı Valilik kararıyla netleşti

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Batman Kozluk\'ta Arıkaya ve Oyuktaş\'ın arazi sınırı Valilik kararıyla netleşti
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Batman Kozluk'ta Arıkaya ve Oyuktaş köyleri arasındaki uzun süredir devam eden arazi sınırı anlaşmazlığı Valilik İl İdare Kurulu kararıyla çözüldü. Karar sonrası köylüler sınır hattında afişlerle buluştu; mera ve tarım arazilerinin kullanım sınırları netleşti.

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Arıkaya ve Oyuktaş köyleri arasında uzun yıllardır devam eden arazi sınırı anlaşmazlığı çözüme kavuşturuldu. Köylüler, sınır hattında bir araya gelerek yaşanan anlaşmazlığın sona erdiğini afişlerle duyurdu.

Kozluk ilçesine bağlı Arıkaya ve Oyuktaş köyleri arasında arazi kullanımı ve mülkiyet hakları nedeniyle uzun süredir devam eden sınır anlaşmazlığı, Valilik İl İdare Kurulu'nun kararıyla çözüme kavuştu. Kadastro haritalarındaki uyumsuzluklar nedeniyle zaman zaman iki köy sakinleri arasında gerginliklere neden olan anlaşmazlığın çözümü için Oyuktaş Köyü Muhtarlığı tarafından Kozluk Kaymakamlığına başvuruda bulunuldu.

Başvurunun ardından harekete geçen İl İdare Kurulu tarafından bölgede inceleme yapmak üzere harita mühendisleri ve kadastro uzmanlarından oluşan bir heyet görevlendirildi. Heyet, tarihi sınır belgeleri ve tapu kayıtlarının yanı sıra bölgenin arazi yapısını da detaylı şekilde inceledi. Sahada gerçekleştirilen teknik ölçümler ile köy sakinlerinin ve yerel tanıkların beyanları doğrultusunda hazırlanan rapor, İl İdare Kurulu'na sunuldu. Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda iki köy arasındaki resmi sınırlar hem harita üzerinde hem de sahada netleştirildi. Kararın ardından gerekli resmi tebligatlar yapılırken, uzun yıllardır devam eden belirsizlik de sona erdi. Anlaşmazlığa konu olan mera ve tarım arazilerinin kullanım sınırlarının belirlenmesiyle birlikte iki köy arasındaki sorun çözüme kavuştu.

Kararın ardından Arıkaya ve Oyuktaş köylerinin muhtarları ile vatandaşları sınır hattında bir araya geldi. Köylüler, hazırladıkları afişlerle anlaşmazlığın sona erdiğini duyururken, iki komşu köy arasında birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Yaşanan gelişmenin ardından köy sakinleri, bundan sonraki süreçte komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesi ve iki köy arasında huzur ortamının korunması yönünde mesaj verdi.

Kaynak: İHA
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