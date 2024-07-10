Batman Valisi, anız yakma cezası alan çiftçilere tarımsal destekleri kesiyor

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Batman Valisi Ekrem Canalp, "Anız yakmış çiftçilerimize idari para cezalarının yanı sıra 5 yıl süreyle tarımsal destekleri kesiyoruz" dedi.

Batman Valiliği konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Ekrem Canalp, anız yangınlarıyla ilgili mücadeleye dikkat çekti. Haziran ayı içerisinde anız yaktıkları belirlenen 32 kişiye 674 bin TL para cezası uygulandığını belirten Vali Canalp, son iki yıldan beri Batman'da anız yangınlarıyla ilgili mücadelede eylem planını hayata geçirdiklerini, bu eylem planların içerisinde ana unsur olarak bir tanesi para cezası olduğunu ve bu ay içerisinde anız yakmış olan 32 kişiyi tespit edip 32 kişiye 674 bin lira idari para cezası kestiklerini ifade etti.

İdari para cezasının ötesinde anız yakmada adli işlem yaptıklarını aktaran Vali Canalp, "Bu kişileri savcılığa teslim ediyoruz ve savcılıkta güvenliği tehlikeye sokmaktan ayrıca adli işlem başlatıyor. Ayrıca anız yakmış olan çiftçilerimize de 5 yıl süreyle tarımsal destekleri kesiyoruz. Bunların yanı sıra meydana gelen arpa, buğday gibi ürünler üzerindeki yangınların büyük bir kısmı biçerdöverlerin hareketi esnasında taşlara çarpması sonucu meydana geliyor. Bununla ilgili il ve ilçe Tarım Müdürlüklerimiz 40 biçerdöver operatörüne bu hususta bilgilendirme eğitimi vermiştir. Artık bizim gündemimizden bu anız yangınlarını düşürmemiz gerekiyor" dedi. - BATMAN