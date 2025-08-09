Bavulda 5 Bin Uyuşturucu Hap, Şüpheli Tutuklandı

Adana'da bavulunda kıyafet yerine 5 bin 642 adet uyuşturucu hap ele geçirilen şüphelinin "Yıllık içeceğim" diyerek savunma yapması şaşırttı. Şüpheli çıkarıldığımı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmada belirlenen şüpheli F.Y'in (28) kente uyuşturucu madde sokacağı bilgisine ulaşan polis harekete geçti. Takibe alınan şüphelinin Pozantı ilçesinde bindiği otobüs narkotik polisleri tarafından durduruldu. F.Y'in bavulunda yapılan armada 5 bin 642 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheli F.Y ifadesinde, "Başka bir şehre gidiyorum yıllık içeceğim, satmak için taşımıyorum" diyerek kendini savunmaya çalıştı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığımı mahkemece 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA