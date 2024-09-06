Bayburt\'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Bayburt-Çaykara yolu üzeri Konursu köyü yakınlarında trafik kazası meydana geldi, otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Çaykara yolu üzeri, Konursu köyü yakınlarında Hasan Kurt yönetimindeki 34 BOP 25 plakalı otomobil ile F.K. idaresindeki 69 AAY 767 plakalı araç çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan her iki aracın ön tarafları hurdaya döndü.

Çevredekilerin kazayı bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hasan Kurt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, hastanede yaşamını yitirdi. Diğer iki yaralı F.K'nın ve S.K'nın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. - BAYBURT