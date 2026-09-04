Bayburt Demirözü'nde çatıda pürmüz kaynaklı yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayburt Demirözü'nde çatıda pürmüz kaynaklı yangın büyümeden söndürüldü

Bayburt Demirözü\'nde çatıda pürmüz kaynaklı yangın büyümeden söndürüldü
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Damlıca köyünde Hasan Malkoç'a ait evin çatısında pürmüz yakılması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Yangında çatıda hasar oluşurken, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Damlıca köyünde bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Hasan Malkoç'a ait evin çatısında çalışma yapıldığı sırada pürmüz yakılması sonucu çatıdaki malzemeler tutuştu. Yangının fark edilmesi üzerine durum Demirözü Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine köye gelen itfaiye ekipleri, çatıda çıkan yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın, çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü.

Yangında evin çatısında hasar meydana gelirken olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Demirözü, 3. Sayfa, İtfaiye, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayburt Demirözü'nde çatıda pürmüz kaynaklı yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Girne’deki faciada kahreden detay Kaybolan Nihat, ailesine sürpriz yapmak için gemiye binmiş Girne'deki faciada kahreden detay! Kaybolan Nihat, ailesine sürpriz yapmak için gemiye binmiş
Belçika’da Türk baba, polis kurşunuyla öldürüldü Kardeşinden “ırkçı saldırı“ iddiası Belçika'da Türk baba, polis kurşunuyla öldürüldü! Kardeşinden "ırkçı saldırı" iddiası
AK Parti’ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış Mansur Yavaş’a övgü, geçmişe eleştiri AK Parti'ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış! Mansur Yavaş'a övgü, geçmişe eleştiri
Nobel Ödüllü bilim insanı Şirakava Hideki 90 yaşında vefat etti Nobel Ödüllü bilim insanı Şirakava Hideki 90 yaşında vefat etti
Trafikte dehşet anlar Seyir halindeki Tır’ın dorsesi yola devrildi Trafikte dehşet anlar! Seyir halindeki Tır'ın dorsesi yola devrildi
Çin’de bir restoranda yangın çıktı: 6 ölü, 3 yaralı Çin'de bir restoranda yangın çıktı: 6 ölü, 3 yaralı

11:41
Wanda Nara’dan kafa karıştıran Galatasaray paylaşımı: Yoksa büyü mü yapıyor
Wanda Nara'dan kafa karıştıran Galatasaray paylaşımı: Yoksa büyü mü yapıyor?
11:35
Ağırlığı kaldırdıktan saniyeler sonra yere yığıldı Salonda korku dolu anlar
Ağırlığı kaldırdıktan saniyeler sonra yere yığıldı! Salonda korku dolu anlar
11:11
İstanbul’u kana bulayacaktı İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
İstanbul'u kana bulayacaktı! İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
10:25
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim
10:23
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
10:02
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 11:47:16. #7.12#
SON DAKİKA: Bayburt Demirözü'nde çatıda pürmüz kaynaklı yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement