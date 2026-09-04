Bayburt Demirözü\'nde çatıda pürmüz kaynaklı yangın büyümeden söndürüldü

Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Damlıca köyünde bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Hasan Malkoç'a ait evin çatısında çalışma yapıldığı sırada pürmüz yakılması sonucu çatıdaki malzemeler tutuştu. Yangının fark edilmesi üzerine durum Demirözü Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine köye gelen itfaiye ekipleri, çatıda çıkan yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın, çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü.

Yangında evin çatısında hasar meydana gelirken olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.