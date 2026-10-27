Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetiminde etiket ve hijyeni kontrol etti - Son Dakika
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Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetiminde etiket ve hijyeni kontrol etti

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Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetiminde etiket ve hijyeni kontrol etti
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Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, perakende gıda satış işletmelerinde denetimlerini sürdürdü. Denetimlerde etiket, son tüketim tarihi, muhafaza ve hijyen şartları kontrol edildi; işletmelere uyarı yapıldı ve halk sağlığı için denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, perakende satış işletmelerinde gıda denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde, ürünlerin etiket bilgileri, son tüketim tarihleri, işletmelerin hijyen şartları kontrol edildi.

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, gıda işletmelerinin mevzuata uygunluğu incelendi.

Gıda kontrol görevlileri tarafından yürütülen çalışmalarda, ürünlerin muhafaza şartları ve son tüketim tarihlerinin yanı sıra iş yerlerinin temizlik durumu da gözden geçirildi. Denetimlerde, işletme sahiplerine ve çalışanlarına gerekli uyarılarda bulunuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, halk sağlığının korunması ve vatandaşların güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetiminde etiket ve hijyeni kontrol etti - Son Dakika
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