Bayburt jandarması köy okullarında giriş çıkış saatlerinde devriye ve kontrol yaptı

Bayburt jandarması köy okullarında giriş çıkış saatlerinde devriye ve kontrol yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konursu ve Adabaşı köylerindeki okullar ile okul çevrelerinde güvenlik tedbirlerini artırdı. Okul giriş ve çıkış saatlerinde kontroller yapılırken çevrede devriye faaliyetleri gerçekleştirildi; çalışmaların devam edeceği bildirildi.
Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla Konursu ve Adabaşı köylerindeki okullar ile okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri alındı.
Okul giriş ve çıkış saatlerinde gerekli kontroller gerçekleştirilirken, okul ve çevrelerinde devriye faaliyetleri de yapıldı. Öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirlerin artırıldığı çalışmalarda okul çevreleri ekipler tarafından kontrol edildi.
Bayburt İl Jandarma Komutanlığınca öğrencilerin güvenliği ve eğitim ortamının huzurunun korunmasına yönelik çalışmaların devam edeceği bildirildi.
Kaynak: İHA
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