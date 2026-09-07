Bayburt'ta 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen sahte yol izin belgesiyle yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayburt'ta 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen sahte yol izin belgesiyle yakalandı

Bayburt\'ta 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen sahte yol izin belgesiyle yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta polis kontrolünde, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ait yol izin belgesi gösteren 2 Afganistan uyruklu kişinin belgelerinin sahte olduğu ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri tespit edildi. Şahıslar hakkında 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan adli işlem yapıldı, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Bayburt'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ait yol izin belgelerini ibraz eden 2 Afganistan uyruklu kişinin belgelerinin sahte olduğu ve ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edildi.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik saha ve analiz çalışmaları kapsamında kimlik kontrolü yaptı. Yapılan incelemede belgelerin sahte olduğu ve kişilerin yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri belirlendi.

Sahte belge kullanan 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen hakkında 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan adli işlem yapıldı.

Adli işlemlerin ardından düzensiz göçmenlerin idari işlemleri tamamlandı. 2 göçmen, sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bayburt Emniyet Müdürlüğünce, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: İHA

Göçmen Kaçakçılığı, Afganistan, Güvenlik, 3. Sayfa, Bayburt, Türkiye, Göçmen, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayburt'ta 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen sahte yol izin belgesiyle yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de kargo uçağı pistten çıkıp araçlara çarptı: 5 ölü, 5 yaralı ABD'de kargo uçağı pistten çıkıp araçlara çarptı: 5 ölü, 5 yaralı
Muhittin Böcek cezaevinden mektup yazdı: Kılıçdaroğlu’na “Genel Başkanımız” dedi, Özgür Özel’i sadece adıyla andı Muhittin Böcek cezaevinden mektup yazdı: Kılıçdaroğlu’na “Genel Başkanımız” dedi, Özgür Özel’i sadece adıyla andı
Kaptan Eda Erdem, finalin kırılma anını açıkladı: O ses bizi oyuna döndürdü Kaptan Eda Erdem, finalin kırılma anını açıkladı: O ses bizi oyuna döndürdü
Sultanlar şampiyonluğu aldı, Fenerbahçeli oyuncu gönülleri fethetti Sultanlar şampiyonluğu aldı, Fenerbahçeli oyuncu gönülleri fethetti
Eskişehir’de sanayi sitesindeki dükkanda korkutan yangın: TOMA’lar da destek verdi Eskişehir'de sanayi sitesindeki dükkanda korkutan yangın: TOMA'lar da destek verdi
Sırbistan’da skandal Kızılyıldız tribünlerinden “Bosna Kasabı” Mladiç’e özel koreografi Sırbistan’da skandal! Kızılyıldız tribünlerinden “Bosna Kasabı” Mladiç’e özel koreografi

21:11
Bayern’den bir açıklama daha: Boey ile yollarımız ayrılacak
Bayern'den bir açıklama daha: Boey ile yollarımız ayrılacak
21:04
Leao, Osimhen’e yapmak istediği asist sayısını açıkladı, duyanlar kulaklarına inanamadı
Leao, Osimhen'e yapmak istediği asist sayısını açıkladı, duyanlar kulaklarına inanamadı
20:46
Bolu’da ‘rüşvet’ soruşturmasında beyan veren Tanju Özcan fenalaşarak bayıldı
Bolu'da ‘rüşvet' soruşturmasında beyan veren Tanju Özcan fenalaşarak bayıldı
20:17
Bu adamlar gerçekten çıldırmış Hepsi birden çatıya çıkıp aynı şeyi yaptı
Bu adamlar gerçekten çıldırmış! Hepsi birden çatıya çıkıp aynı şeyi yaptı
19:54
Düzce’de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Düzce'de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
19:46
Canlı hayvan borsasında öldüresiye kavga
Canlı hayvan borsasında öldüresiye kavga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 21:45:09. #7.13#
SON DAKİKA: Bayburt'ta 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen sahte yol izin belgesiyle yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement