Bayburt'ta 20 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bayburt'ta 20 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Bayburt\'ta 20 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
11.06.2026 18:07
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Jandarma ekipleri, kaçak alkol üretiminde kullanılan 20 litre etil alkolü ele geçirerek bir şüpheliyi yakaladı.

Bayburt'ta jandarma ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, sahte ve kaçak alkol yapımında kullanıldığı değerlendirilen 20 litre etil alkol ele geçirildi.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin kargo yoluyla etil alkol temin ettiğini belirledi.

Düzenlenen operasyonda, şüpheliyle birlikte 20 litre etil alkol ele geçirildi. Etil alkolün kaçak ve sahte alkol yapımında kullanılabileceği değerlendirildi.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kaçakçılıkla mücadele ve vatandaşların huzur ile güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdüreceği bildirildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Jandarma, Bayburt, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayburt'ta 20 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika

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