Bayburt\'ta Araç Dereye Uçtu, Sürücü Hafif Yaralı

Bayburt yakınlarında kontrolden çıkarak Akşar Deresi'ne uçan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Akşar köyü Esentepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bayburt istikametine seyir halinde bulunan Ö.K. (36) yönetimindeki 61 LB 847 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yan yatan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan, tedbir amaçlı hastaneye götürülen sürücü Ö.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BAYBURT