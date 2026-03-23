Bayburt'ta Araç Dereye Uçtu, Sürücü Hafif Yaralı
Bayburt'ta Araç Dereye Uçtu, Sürücü Hafif Yaralı

23.03.2026 15:42
Bayburt'ta kontrolden çıkan otomobil Akşar Deresi'ne düştü, sürücü hafif yaralandı.

Bayburt yakınlarında kontrolden çıkarak Akşar Deresi'ne uçan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Akşar köyü Esentepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bayburt istikametine seyir halinde bulunan Ö.K. (36) yönetimindeki 61 LB 847 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yan yatan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan, tedbir amaçlı hastaneye götürülen sürücü Ö.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

İran’dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin İran'dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin
Eşini öldürüp evi ateşe verdi Eşini öldürüp evi ateşe verdi
Şanlıurfa’da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı Şanlıurfa'da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı
Fenerbahçe’ye Brown ve Oosterwolde ikilisinden dev bonservis Fenerbahçe'ye Brown ve Oosterwolde ikilisinden dev bonservis
İstanbul’da Nevruz kutlaması: Her dilde barışın adıdır İstanbul'da Nevruz kutlaması: Her dilde barışın adıdır
Tatilcilerin dönüş yoğunluğu Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Tatilcilerin dönüş yoğunluğu! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

A Milli Takım'da deprem! Yıldızımız Romanya maçında yok
Trump'ın ''Müzakare'' paylaşımı sonrası İsrail'den İran'a yeni saldırı
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
Gözler İran'daydı! Trump'ın "Görüşme yaptık" sözlerine ilk yanıt
Trump'ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü
