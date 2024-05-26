Bayburt\'ta çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

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Bayburt'ta Akkuş ailesine ait evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yangın, Bayburt'a 32 kilometre uzaklıktaki Alapelit köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Selman Akkuş ve Emine Akkuş isimli gurbetçi vatandaşların evinde sobadan kaynaklı yangın çıktı. Ev yaptırmak için yurt dışından köylerine gelen vatandaşlardan Emine Akkuş, çıkan yangında zehirlenerek hayatını kaybetti. Camdan atlayarak kurtulan Selman Akkuş ise yaralandı.

Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede bulunan ekiplerin müdahalesiyle Emine Akkuş'un cansız bedeni evden çıkarıldı. Zehirlenerek hayatını kaybeden Emine Akkuş'un cenazesi Bayburt Devlet Hastanesine götürüldü. - BAYBURT