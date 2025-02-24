Bayburt'ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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Bayburt'ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Bayburt\'ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

7 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı, 1 organizatör tutuklandı.

24.02.2025 17:03
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Bayburt polisinin kaçak göçmenlere yönelik düzenlediği operasyonda 7 kaçak göçmen ve göçmenleri ülkeye sokan 3 organizatör yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 7 kaçak göçmen ile kaçak göçmenlere organizatörlük yapan 3 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen organizatörlerden 1'i "insan kaçakçılığı" suçundan tutuklanırken 2'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yakalanan 7 kaçak göçmen, idari işlemleri tamamlanarak sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bayburt'ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika

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