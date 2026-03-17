Bayburt\'ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Bayburt'ta göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 5 düzensiz göçmen ile bu kişilere aracılık ettiği değerlendirilen 5 şüpheli yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince saha ve analiz çalışmaları sonucu yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen tespit edildi. Göçmenlerin ülkeye sokulması, barınmalarının sağlanması ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmasına yönelik faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 5 şüpheli de operasyonla yakalandı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 kişi serbest bırakıldı.

Yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. - BAYBURT