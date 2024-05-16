Bayburt'ta Hakaret İddiasıyla Başlayan Tartışma Uzlaşmayla Sonuçlandı - Son Dakika
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Bayburt'ta Hakaret İddiasıyla Başlayan Tartışma Uzlaşmayla Sonuçlandı

Bayburt\'ta Hakaret İddiasıyla Başlayan Tartışma Uzlaşmayla Sonuçlandı

Bayburt'ta yaşanan aile içi tartışma, hakarete kadar uzandı. Hakarete uğrayan mağdur taraf, şikayetçi olduğu kişiyle uzlaşma sağlamak için Spinal Müsküler Atrofi hastası bir çocuğa bağış yapılmasını şart koştu. Uzlaştırma Bürosu görevlilerinin özverili çalışmaları sonucunda dosya mahkemeye intikal etmeden çözüme kavuşturuldu.

16.05.2024 09:46
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Bayburt'ta aile arasında çıkan sözlü tartışma, büyüyerek hakarete kadar uzandı. Hakarete uğrayan mağdur taraf, Spinal Müsküler Atrofi(SMA) hastası Cennet Su Ateş'e 7 bin lira bağış yapılması şartıyla şikayetçi olduğu şahısla uzlaştı.

Bayburt'ta yaşayan Y.L isimli kadın, eşinin kardeşi E.L ve aile bireyleri tarafından hakarete uğradığını iddia ederek, şikayetçi oldu. Y.L'nin şikayetinin ardından E.L hakkında 'hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı.

Konuyla ilgili çalışma yürüten Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı, suçun uzlaştırma kapsamına girdiği değerlendirmesinde bulunarak, dosyayı Uzlaştırma Bürosuna gönderdi. Devreye giren Uzlaştırma Bürosu görevlisi, müşteki Y.L ile bir araya gelerek uzlaşma şartlarını görüştü. Müşteki Y.L, şikayetçi olduğu eşinin kardeşi E.L ile SMA hastası bir çocuğa bağış yapılması şartıyla uzlaşacağını dosyayla ilgilenen uzlaştırmacıya bildirdi.

Şüpheli tarafla da görüşme sağlayan uzlaştırmacı, müşteki Y.L'nin talebini şüpheli E.L'ye iletti. Y.L'nin teklifini kabul eden E.L, SMA Tip-1 hastası Cennet Su Ateş adına açılan valilik onaylı hesaba 7 bin lira yatırdı. Bayburt Uzlaştırma Bürosu ekiplerinin özverili çalışmaları sonucunda uzlaşma sağlanan dosya mahkemeye intikal etmeden, çözüme kavuşturulmuş oldu.

Mahkemelerin iş yükünü azaltmak, hafifletmek amacıyla, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunun yoğun çalışmalar yürüttüğünü aktaran Uzlaştırma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Asya Büşra Alim, Uzlaştırma Bürosu görevlilerine titiz çalışmalarından ötürü teşekkür ederek, "Uzlaştırma Büroları, onarıcı adalet anlayışına uygun olarak, klasik ceza yaptırımlarından farklı bir şekilde yapıcı faaliyetlerini yürütüyorlar. Bu meyamda Uzlaştırma Bürosu görevlilerimiz, kamuya yararlı örnek teşkil eden çalışmalarda bulunuyorlar. Kamu yararı gözeten çalışmalarla, taraflar arasında anlaşmaya varılırken, bu çalışmalar neticesinde mahkemelerin iş yükü de bir hayli hafiflemiş, azalmış oluyor. Taraflar arasında uzlaşma sağlanması adına var gücüyle çalışan Uzlaşma Bürosu görevlilerine, çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Bayburt, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bayburt'ta Hakaret İddiasıyla Başlayan Tartışma Uzlaşmayla Sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayburt'ta Hakaret İddiasıyla Başlayan Tartışma Uzlaşmayla Sonuçlandı - Son Dakika
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