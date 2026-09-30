Bayburt'ta jandarma Duman Uygulaması'nda 38 iş yeri denetledi, 32'si bakkal ve market - Son Dakika
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Bayburt'ta jandarma Duman Uygulaması'nda 38 iş yeri denetledi, 32'si bakkal ve market

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Bayburt\'ta jandarma Duman Uygulaması\'nda 38 iş yeri denetledi, 32\'si bakkal ve market
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Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Türkiye Duman Uygulaması' kapsamında 38 iş yerinde denetim yaptı. Denetimlerde 32 bakkal ve market ile 6 kahvehane kontrol edilirken uygulamaya 14 ekip ve 41 personel katıldı; tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi hedeflendi.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen 'Türkiye Duman Uygulaması' kapsamında 38 iş yerinde denetim yapıldı. Kontrollerde 32 bakkal ve market ile 6 kahvehane denetlendi.

Saat 00.00-15.00 arasında gerçekleştirilen uygulamaya 14 ekip ve 41 personel katıldı. Ekipler, bölgede bulunan tekel bayii, bakkal, büfe, nargile kafe ve kahvehane gibi işletmelerde kontroller gerçekleştirdi.

Uygulama ile tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi, suç işlenmesinin engellenmesi, genel sağlık ve ahlakın korunması ile kişi hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınması hedeflendi.

Kaynak: İHA
GüvenlikJandarma3. SayfaTürkiyeBayburtGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Bayburt'ta jandarma Duman Uygulaması'nda 38 iş yeri denetledi, 32'si bakkal ve market - Son Dakika
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