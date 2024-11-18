Bayburt'ta Kaçak Elektronik Ürünler Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bayburt'ta Kaçak Elektronik Ürünler Ele Geçirildi

Bayburt\'ta Kaçak Elektronik Ürünler Ele Geçirildi

Bayburt'ta 48 kaçak elektronik ürün ele geçirildi, bir şahsa adli işlem uygulandı.

18.11.2024 18:27
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Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak olduğu tespit edilen 48 parça elektronik ürüne el koyuldu. Konuyla alakalı bir şahısa adli işlem uygulandı.

Bayburt'ta gerçekleşmesi muhtemel kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik yürütülen saha çalışmaları kapsamında, gümrük kaçağı ve taklit olan 2 adet kablosuz kulaklık, 8 adet kablolu kulaklık, 14 adet cep telefonu şarj kablosu ve 24 adet şarj adaptörü ele geçirilerek, bir şahsa Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Sınai Mülkiyet Kanunu suçundan ayrı ayrı işlem yapıldı. Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünce suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bayburt'ta Kaçak Elektronik Ürünler Ele Geçirildi - Son Dakika

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