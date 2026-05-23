Bayburt'ta Kurban Bayramı Güvenliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayburt'ta Kurban Bayramı Güvenliği

Bayburt\'ta Kurban Bayramı Güvenliği
23.05.2026 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta Kurban Bayramı için 1269 personel görev alacak, güvenlik ve sağlık tedbirleri artırıldı.

Bayburt'ta Kurban Bayramı'nın huzur ve güven içinde geçirilmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında jandarma, emniyet, sağlık ve 112 Acil Çağrı Merkezi olmak üzere toplam bin 269 personel görevi başında olacak.

Bayburt Valiliği, Kurban Bayramı tedbirlerine ilişkin bilgilendirme yaptı. Bayram süresince kent genelinde güvenlik, trafik, sağlık ve acil çağrı hizmetlerinde görev alacak ekipler hazır bulundurulacak.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 588 personel ve 217 ekip sahada olacak. Jandarma ekipleri, 133 asayiş timi, 6 komando timi, 40 trafik jandarması, 16 sivil unsur ve 22 ihtiyat kuvvetle görev yapacak.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde ise 296 personel ve 30 ekip bayram tedbirleri kapsamında sahada yer alacak. Emniyet ekiplerinde 61 trafik, 235 asayiş personeli görev yaparken, 15 trafik ve 15 asayiş ekibi de kent genelinde denetim ve güvenlik çalışmalarına katılacak.

Bayram boyunca 112 Acil Çağrı Merkezinde vatandaşlara gerekli bilgilendirme ve yardımın sağlanması için 20 personel görev başında olacak.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde de 362 sağlık çalışanı ile 3 evde sağlık hizmetleri personeli olmak üzere toplam 365 personel görev yapacak. Sağlık hizmetleri, 20 ambulans ve 1 evde sağlık hizmet aracıyla kesintisiz sürdürülecek.

Valilikten yapılan uyarıda vatandaşlardan seyahatlerde emniyet kemeri takmaları, hız sınırlarına uymaları, araç kullanırken telefon kullanmamaları ve trafik kurallarını ihlal etmemeleri istendi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Bayburt, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayburt'ta Kurban Bayramı Güvenliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Merkezi’ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu CHP Genel Merkezi'ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
Güle güle Ederson Ayrılık paylaşımı eşinden geldi Güle güle Ederson! Ayrılık paylaşımı eşinden geldi
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Ülke şokta Salgın riski Dünya Kupası kampını iptal ettirdi Ülke şokta! Salgın riski Dünya Kupası kampını iptal ettirdi
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
Temizlik yaparken 5’inci kattan düşen kadın öldü Temizlik yaparken 5'inci kattan düşen kadın öldü

11:05
Erdoğan mı Yavaş mı Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı
Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı
11:04
Paraya para demiyor Yıldız futbolcunun bir selamı 550 bin TL
Paraya para demiyor! Yıldız futbolcunun bir selamı 550 bin TL
10:36
Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı
Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı
10:00
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı
09:44
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar Bir aile yok oldu
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu
09:04
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı Özel “En kısa sürede“ dedi ama...
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı! Özel "En kısa sürede" dedi ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 11:16:36. #7.13#
SON DAKİKA: Bayburt'ta Kurban Bayramı Güvenliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.