Bayburt\'ta Kurban Bayramı Güvenliği

Bayburt'ta Kurban Bayramı'nın huzur ve güven içinde geçirilmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında jandarma, emniyet, sağlık ve 112 Acil Çağrı Merkezi olmak üzere toplam bin 269 personel görevi başında olacak.

Bayburt Valiliği, Kurban Bayramı tedbirlerine ilişkin bilgilendirme yaptı. Bayram süresince kent genelinde güvenlik, trafik, sağlık ve acil çağrı hizmetlerinde görev alacak ekipler hazır bulundurulacak.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 588 personel ve 217 ekip sahada olacak. Jandarma ekipleri, 133 asayiş timi, 6 komando timi, 40 trafik jandarması, 16 sivil unsur ve 22 ihtiyat kuvvetle görev yapacak.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde ise 296 personel ve 30 ekip bayram tedbirleri kapsamında sahada yer alacak. Emniyet ekiplerinde 61 trafik, 235 asayiş personeli görev yaparken, 15 trafik ve 15 asayiş ekibi de kent genelinde denetim ve güvenlik çalışmalarına katılacak.

Bayram boyunca 112 Acil Çağrı Merkezinde vatandaşlara gerekli bilgilendirme ve yardımın sağlanması için 20 personel görev başında olacak.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde de 362 sağlık çalışanı ile 3 evde sağlık hizmetleri personeli olmak üzere toplam 365 personel görev yapacak. Sağlık hizmetleri, 20 ambulans ve 1 evde sağlık hizmet aracıyla kesintisiz sürdürülecek.

Valilikten yapılan uyarıda vatandaşlardan seyahatlerde emniyet kemeri takmaları, hız sınırlarına uymaları, araç kullanırken telefon kullanmamaları ve trafik kurallarını ihlal etmemeleri istendi. - BAYBURT