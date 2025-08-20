Bayburt'ta Motosiklet Hırsızları Yakalandı - Son Dakika
Bayburt'ta Motosiklet Hırsızları Yakalandı

20.08.2025 11:27
Bayburt'ta motosiklet hırsızlığı yapan 2 şüpheli tutuklandı, çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi.

Bayburt'un Demirözü ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayında, 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Çeşitli suçlardan suç kayıtları bulunan A.K ve Ö.K isimli şahıslar tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Olay, 9 Ağustos tarihinde Demirözü'nde meydana geldi. Motosikletin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Demirözü İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince çevredeki güvenlik kameraları tek tek incelendi, şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Yapılan çalışma sonucunda şüpheliler çalıntı motosikletle birlikte yakalandı. A.K'nın daha önce üç farklı suçtan kaydı olduğu, Ö.K.'nın ise 18 ayrı suçtan kaydı ve aranması bulunduğu tespit edildi.

Ele geçirilen motosiklet, ekiplerce sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünce, huzur ve güven ortamını bozmaya çalışanlara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
