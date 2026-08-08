Bayburt\'ta Orman Yangınlarına Karşı Vatandaşlara Bilgilendirme

Bayburt'un Demirözü ilçesindeki Yakupabdal Tabiat Parkı'nda vatandaşlara orman yangınlarının önlenmesine yönelik jandarma ekiplerince bilgilendirme yapıldı.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetinde, orman yangınlarına karşı alınması gereken tedbirler anlatıldı. Vatandaşların yangın risklerine karşı bilinçlendirilmesi ve farkındalığın artırılması amacıyla bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Etkinlikte, ormanların korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğu vurgulanarak, özellikle yaz aylarında yangın riskine karşı daha dikkatli olunması istendi.

Küçük bir kıvılcımın yılların emeğiyle oluşan ormanlara zarar verebileceği de vatandaşlara hatırlatıldı.