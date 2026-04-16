Bayburt'ta Şemsiye İhbarı

Bayburt'ta av tüfeği taşıdığı yönünde ihbar edilen kişinin elindeki cismin şemsiye olduğu tespit edildi.

Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün av tüfeği taşıyan bir şahsın görüldüğüne ilişkin ihbar yapıldığı, olayın bazı sosyal medya hesaplarında da paylaşıldığı bildirildi.

Açıklamada, "16.04.2026 tarihinde ilimizde av tüfeği taşıyan şahıs ihbar edilmesi ve bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine şahsın kimliğinin tespiti ve yakalanması için yapılan saha ve kamera çalışmaları neticesinde, şahsın elinde bulunan eşyanın şemsiye olduğu, herhangi bir suç unsuru bulunmadığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - BAYBURT