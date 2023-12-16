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Bayburt'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Bayburt'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Bayburt'ta gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Erzurum yolu üzerinde seyir halinde olan bir araç bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Yaralı şahıs Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı ve tedavisi devam ediyor.

Bayburt\'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
16.12.2023 - 08:42,
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Bayburt'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

BAYBURT - Bayburt'ta gece saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Erzurum yolu üzeri, Yeni Şehir Parkı önünde yaşanan kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Erzurum istikametinden Bayburt şehir merkezine seyir halindeki 69 AF 058 plakalı aracın şoförü Ö.F.T direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen araçtaki Umut Can Karadağ olay yerinde hayatını kaybetti. Hurdaya dönen araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan Ö.F.T. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bir süre tedbir amaçlı trafiğe kapatılan yolda, olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundular.

Durumunun ağır olduğu öğrenilen Ö.F.T'nin tedavisi ise Bayburt Devlet Hastanesinde devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Umut Can, Karadağ, Erzurum, Bayburt, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bayburt'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayburt'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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