Bayburt'ta Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bayburt'ta Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bayburt\'ta Uyuşturucu Ele Geçirildi

Polisin şüphelendiği şahıs üzerinde yapılan aramada metamfetamin bulundu, adli işlem başlatıldı.

29.01.2025 09:09
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Bayburt'ta polisin arama yaptığı şahsın üzerinden bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir şahıs üzerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada M.K. isimli şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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