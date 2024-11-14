Bayburt\'ta Uyuşturucu Operasyonu

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Bayburt'ta bir miktar uyuşturucu metamfetamin ele geçirilirken 2 kişiye adli işlem yapıldı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, durdurulan bir araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi. TCK 191 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan 2 şahsa adli işlem yapıldı. - BAYBURT