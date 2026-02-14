Bayburt\'ta Uyuşturucu Operasyonu

Bayburt'ta polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 219 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada B.H.A. isimli şahsın kullandığı araçta arama yapıldı. Aramada 219 gram skunk maddesi bulundu. Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - BAYBURT