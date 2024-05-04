Bayburt'ta Yanlış Tedavi İddiasıyla Uzlaşma Sağlandı - Son Dakika
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Bayburt'ta Yanlış Tedavi İddiasıyla Uzlaşma Sağlandı

Bayburt\'ta Yanlış Tedavi İddiasıyla Uzlaşma Sağlandı

Bayburt'ta özel bir diş kliniğinde yanlış tedavi uygulandığı iddiasıyla şikayetçi olan H.H.O isimli hasta, doktorla TEMA Vakfı'na bağış yapma şartıyla uzlaşmaya vardı. Uzlaşma sonucunda dosya kapatıldı.

04.05.2024 02:57
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Bayburt'ta özel bir diş kliniğine tedavi olmak için başvuran H.H.O isimli hasta, kendisine yanlış tedavi uygulandığı gerekçesiyle B.S.G isimli doktordan şikayetçi oldu. Mağdur H.H.O, şikayetçi olduğu doktorla Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'na (TEMA) bağış yapma şartıyla uzlaşmaya vardı. Anlaşma sağlanan dosya ise Uzlaştırma Bürosu ekiplerinin çalışmaları sonucunda kapatıldı.

H.H.O isimli bir vatandaş, tedavi olmak için gittiği özel diş kliniğinde diş hekimi B.S.G'nin kendisine yanlış tedavi uyguladığı iddiasıyla doktordan şikayetçi oldu, B.S.G, hakkında 'Taksirle Bir Kişinin Yaralamasına Neden Olma' suçundan soruşturma başlatıldı. Dosyanın Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığına intikal etmesi sonucunda dosya incelendi, suçun uzlaştırmaya tabi olduğu belirlendi.

Devreye giren Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu ekipleri, mağdur H.H.O ile görüşme sağladılar. Mağdur H.H.O, şüpheli B.S.G'den TEMA Vakfı'na 150 fidan bağışta bulunmasını istedi.

Daha sonra şüpheli B.S.G ile bir araya gelen uzlaştırma bürosu ekipleri, H.H.O'nun talebini B.S.G'ye ilettiler. H.H.O'nun isteğini kabul eden doktor ise, 150 fidan karşılığında TEMA Vakfı'na 12 bin 800 lira bağışta bulundu.

Mahkemelerin iş yükünün azaltılması amacıyla yapılan uzlaşma görüşmeleri sonucunda, taraflar edimli olarak uzlaşmayı kabul etmiş oldular. Uzlaştırma Bürosu ekiplerinin özverili çalışmalarıyla bir dosya daha sonuca vardırılarak, kapatıldı.

Öte yandan, Uzlaştırma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Asya Büşra Alim, kamu yararı gözeten çalışmaların özenle devam ettiğini bildirerek, Uzlaştırma Bürosu ekiplerine çalışmalarından ötürü teşekkürlerini iletti. Önceliklerinin kamu yararı olduğunun altını çizen Savcı Alim, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu olarak çalışmaları özenle ve önemle yürüttüklerini söyledi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Bayburt, Çevre, Hukuk, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bayburt'ta Yanlış Tedavi İddiasıyla Uzlaşma Sağlandı - Son Dakika

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