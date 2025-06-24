Bayburt\'ta Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında bir yayaya taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan vatandaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Tuzcuzade Mahallesi, Sıla Kent Konutları önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmekte olan İbrahim Saka isimli vatandaşa, 69 T 0145 plakalı taksi çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Saka'ya ilk müdahale ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Ağır yaralanan İbrahim Saka, ambulansla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Saka, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen polis ekiplerince yol güvenliği alındı, ulaşım kontrollü bir şekilde sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BAYBURT