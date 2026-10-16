Bayburt ve Konya\'da silah operasyonunda 10 şüpheliye işlem yapıldı, 1 tutuklandı

Bayburt merkezli olarak Bayburt ve Konya'da düzenlenen silah ticareti operasyonlarında çok sayıda silah, mühimmat ve silah parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, silah ticareti suçunun önlenmesine yönelik Bayburt ve Konya'da çalışma yürütüldü. Operasyonlarda 9 ruhsatsız tabanca, 10 şarjör, 2 tüfek, 1 dinamit lokumu, 378 av tüfeği tetik tertibatı, 283 plastik tetik korkuluğu, 223 tabanca fişeği, 21 kartuş, 24 bıçak ve 2 muşta ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 2'si KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.İ. hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, O.N.D. isimli şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.