Bayburtlu Polis Memuru Sedat Kaban\'ın Cenazesi

Trabzon'da görev yapan Bayburtlu polis memuru Sedat Kaban, memleketi Bayburt'ta düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Kaban, görevine başlamak üzere geldiği emniyet binasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Kaban için Trabzon Emniyet Müdürlüğü binasında tören düzenlendi. Memleketi Bayburt'a getirilen Kaban'ın naaşı, il protokolünün de katıldığı cenaze töreninde son yolculuğuna uğurlandı.
Başçımağıl köyünde kılınan namazın ardından Kaban'ın cenazesi dualarla toprağa verildi. - BAYBURT
