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Baykan ilçesi kırsalında yangın çıktı

SİİRT - Siirt'in Baykan İlçesi İnönü Mahallesi Sarıtepe mevkiinde çıkan anız yangını hızla müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Baykan İlçesi İnönü Mahallesi Sarıtepe mevkiinde çıkan ve yaklaşık 15 dönüm alana yayılan yangın kontrol altına alındı. Yangın, orman işletme ve Baykan Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Yangın bölgesinde evi bulunan bir kadın ve Mahmut Eminanç ismili erkek dumandan etkilenerek bayıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelerinin ardından dumandan etkilenen yaralıların durumunun iyi olduğu belirlendi.