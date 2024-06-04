Bayram öncesi evini boyatmak için eşyalarını bıraktığı depoda yangın çıktı - Son Dakika
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Bayram öncesi evini boyatmak için eşyalarını bıraktığı depoda yangın çıktı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bayram öncesi boya yapılacağı için evden depoya kaldırılan eşyalar çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Güneş Ayhan isimli şahıs, bayram öncesi evini boyatacağı için eşyalarını depo olarak kullandığı yere taşıdı. Bilinmeyen bir sebepten dolayı depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, eşyalar ise kullanılamaz hale geldi.

04.06.2024 18:25
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Bayram öncesi evini boyatmak için eşyalarını bıraktığı depoda yangın çıktı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bayram öncesi boya yapılacağı için evden depoya kaldırılan eşyalar çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın, saat 16.30 sıralarında ilçenin Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Güneş Ayhan isimli şahıs, bayram öncesi evini boyatacağı için eşyalarını depo olarak kullandığı yere taşıdı. Bilinmeyen bir sebepten dolayı depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, eşyalar ise kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bayram öncesi evini boyatmak için eşyalarını bıraktığı depoda yangın çıktı - Son Dakika

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