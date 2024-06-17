Bayram tatiline gelen aile dehşeti yaşadı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bayram tatiline gelen aile dehşeti yaşadı: 1 ölü, 4 yaralı

İstanbul'dan Kastamonu'ya bayram ziyaretine gelen ailenin içinde bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada, sürücü Emre Ataklı, Cevdet Var (54), Canan Ataklı (29), Fatma Var ve Melahat Var yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

17.06.2024 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayram tatiline gelen aile dehşeti yaşadı: 1 ölü, 4 yaralı

KASTAMONU - İstanbul'dan Kastamonu'ya bayram ziyaretine gelen ailenin içinde bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi neticesinde 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ağlı ilçesi Yağlıca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan Kastamonu'ya gelen aile dehşeti yaşadı. Emre Ataklı idaresindeki 34 FR 3293 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Emre Ataklı, Cevdet Var (54), Canan Ataklı (29), Fatma Var ve Melahat Var yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık çalışanlarının olay yerinde yaptığı ilk müdahalede, 54 yaşındaki Cevdet Var'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer 4 yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kastamonu, İnceleme, İstanbul, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bayram tatiline gelen aile dehşeti yaşadı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:41 24 yıl sonra bir ilk Putin, Kim Jong-un’un davetiyle Kuzey Kore’ye gidiyor 24 yıl sonra bir ilk! Putin, Kim Jong-un'un davetiyle Kuzey Kore'ye gidiyor
11:31 Bayram ziyaretinde CHP’den AK Parti’ye ’’asgari ücret’’ çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz Bayram ziyaretinde CHP'den AK Parti'ye ''asgari ücret'' çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz
11:27 Mehmet Şimşek mesajı vermişti Bakanlığa bağlı ekipler denetim için sahillere iniyor Mehmet Şimşek mesajı vermişti! Bakanlığa bağlı ekipler denetim için sahillere iniyor
11:22 İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti
15:34 Bayram ziyaretinde Bahçeli’yi kızdıracak sözler: Devlet Bey evlenseydi hanımı iyi bakardı, bakmamışlar Bayram ziyaretinde Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Devlet Bey evlenseydi hanımı iyi bakardı, bakmamışlar
15:11 Kasabı yorgun mermi mi öldürdü Bıçağın üstüne düştüğü iddia edilmişti, gerçek polis incelemesiyle ortaya çıkacak Kasabı yorgun mermi mi öldürdü? Bıçağın üstüne düştüğü iddia edilmişti, gerçek polis incelemesiyle ortaya çıkacak
15:10 Salda Gölü’nün kıyısına asfalt yol yapıldı Salda Gölü'nün kıyısına asfalt yol yapıldı
14:17 Çocuklar için bir araya geldiği eşini bayram günü bıçaklayarak kurşun yağdırdı Çocuklar için bir araya geldiği eşini bayram günü bıçaklayarak kurşun yağdırdı
14:13 Eski İtalya Genelkurmay Başkanı Claudio Graziano evinde ölü bulundu Eski İtalya Genelkurmay Başkanı Claudio Graziano evinde ölü bulundu
14:13 “Ben Türkiyeliyim“ sözüyle eleştirilen Oktay Kaynarca’dan cevap: Eli sopalı, ağzı salyalı yargısız infazcılar "Ben Türkiyeliyim" sözüyle eleştirilen Oktay Kaynarca'dan cevap: Eli sopalı, ağzı salyalı yargısız infazcılar
14:11 Fransa’da erken seçim kararı piyasaları etkiledi, Paris borsası Londra’ya kaybetti Fransa'da erken seçim kararı piyasaları etkiledi, Paris borsası Londra'ya kaybetti
13:33 EURO 2024’te ilk kriz Kosova, ırkçı tezahüratlar nedeniyle Sırbistan’ı UEFA’ya şikayet etti EURO 2024'te ilk kriz! Kosova, ırkçı tezahüratlar nedeniyle Sırbistan'ı UEFA'ya şikayet etti
13:22 Konserinde kendisinden geçen Selen Görgüzel, çılgınlar gibi göbek attı Konserinde kendisinden geçen Selen Görgüzel, çılgınlar gibi göbek attı
12:59 Netanyahu’nun kararı ülkeyi karıştırdı Hükümet karşıtları Meclis önünde toplanacak Netanyahu'nun kararı ülkeyi karıştırdı! Hükümet karşıtları Meclis önünde toplanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2024 16:22:39. #1.12#
SON DAKİKA: Bayram tatiline gelen aile dehşeti yaşadı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement