Bayram tatilinin ikinci gününde 11 kişi hayatını kaybetti, bin 295 kişi ise yaralandı - Son Dakika
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Bayram tatilinin ikinci gününde 11 kişi hayatını kaybetti, bin 295 kişi ise yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ikinci gününde meydana gelen 726 trafik kazasında 11 kişinin hayatını kaybettiğini ve bin 295 kişinin yaralandığını açıkladı. Bayram tatilinin ilk 2 gününde ise toplamda 16 kişi hayatını kaybederken 2 bin 716 kişi yaralandı. Ayrıca ikinci gününde 289 bin 700 araç denetlenirken 18 bin 889 araca hız ve radar işlemi, 17 bin 227 araca ise diğer işlemler yapıldı.

17.06.2024 08:45
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Bakan Yerlikaya: "Bayram tatilinin ikinci gününde 11 kişi hayatını kaybetti, bin 295 kişi ise yaralandı"

Bayram tatilinin ilk 2 gününde trafik kazası sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 716 kişi yaralandı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ikinci gününde 726 trafik kazası meydana geldiğini, kazalar sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 295 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, bayram tatilinin ikinci günü olan 16 Haziran'da 726 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 11 kişi hayatını kaybederken bin 295 kişi ise yaralandı. Bayram tatilinin ilk 2 gününde meydana gelen bin 578 trafik kazasında 16 kişi hayatını kaybetti. Kazalarda, 2 bin 716 kişi ise yaralandı.

Ayrıca bayram tatilinin ikinci gününde 289 bin 700 araç denetlendi. 18 bin 889 araca hız ve radar işlemi, 17 bin 227 araca ise diğer işlemler yapıldı. Böylece bayram tatilinde 697 bin 431 araç denetlenirken 43 bin 246 araca hız ve radar işlemi, 59 bin 947 araca ise diğer işlemler yapılmış oldu.

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, trafik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bayram tatilinin ikinci gününde 11 kişi hayatını kaybetti, bin 295 kişi ise yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayram tatilinin ikinci gününde 11 kişi hayatını kaybetti, bin 295 kişi ise yaralandı - Son Dakika
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