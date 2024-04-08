Bayram tatilinin ilk 2 gününde 12 vatandaşımız hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Bayram tatilinin ilk 2 gününde toplam 12 vatandaşımız hayatını kaybetti"
ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk iki gününde, yurt genelinde meydana gele toplam 572 trafik kazasında, 12 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 966 kişinin ise yaralandığını bildirdi.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Bayram tatilinin 2. günü 7 Nisan pazar tarihinde 24 saatlik sürede: 572 trafik kazası meydana geldi. 408 bin 796 araç denetlendi. 19 bin 488 araca hız ve radar işlemi, 33 bin 145 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 2 gününde maalesef toplam 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplam bin 966 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.
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