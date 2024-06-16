Bayram tatilinin ilk gününde 852 trafik kazası meydana geldi

3.Sayfa

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk günü olan 15 Haziran'da 852 trafik kazası meydana geldiğini, kazalarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve bin 421 kişinin yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, bayram tatilinin birinci günü 15 Haziran Cumartesi 24 saatlik sürede 852 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 5 kişi hayatını kaybederken bin 421 kişi ise yaralandı. Ayrıca bayram tatilinin ilk gününde 407 bin 731 araç denetlendi. 24 bin 357 araca hız ve radar işlemi, 42 bin 720 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bakan Yerlikaya hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına başsağlığı dilerken, yaralılara ise şifa diledi. Yerlikaya, vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. - ANKARA