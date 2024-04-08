Bayram trafiğinde kazaya ulaşmak için yola çıkan ambulansın zor anları kamerada
BOLU - Bayram tatili yolunda TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde 5 aracın karıştığı trafik kazasına ulaşmak için yola çıkan ambulans şoförünün, emniyet şeridini ihlal eden sürücüler sebebiyle yaşadığı zor anlar kameraya yansıdı.
Ramazan Bayramı tatilinde yoğunluğun yaşandığı otoyolun Bolu kesiminde zaman zaman meydana gelen hasarlı veya yaralanmalı trafik kazalarına ulaşmaya çalışan 112 Acil Sağlık ekipleri, duran trafik sebebiyle emniyet şeridini kullanıyor. Cumartesi günü Ankara istikametinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına ulaşmak isteyen ambulans şoförünün de zor anları kameraya yansıdı. Görüntülere siren çalan ambulans şoförünün emniyet şeridinden geçerken zorlandığı anlar yer aldı.
49 sürücü cezadan kaçamadı
Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kaza nedeniyle yoğunlaşan trafikte emniyet şeridini ihlal eden araçların tespiti için dron destekli denetim gerçekleştirdi. Duran trafikte daha hızlı ilerlemek için bazı sürücülerin emniyet şeridini kullandığını belirleyen ekipler, 49 araca toplam 315 bin 511 lira idari ceza uyguladı. Ayrıca, emniyet şeridinde zorunlu haller dışında duraklama ve park yapan 50 araca toplam 34 bin 500 lira idari ceza kesildiği öğrenildi.
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Ordu'da polis ekipleri, Ramazan bayramı öncesi trafik kazalarını önlemek amacıyla denetimleri arttırdı. Ehliyet, ruhsat ve trafik sigortası kontrolleri yapılırken, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu kullanımı da denetlendi. Kural ihlali yapan sürücülere para cezası uygulandı ve sürücüler kurallara uymaya davet edildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde boşanmak istemeyen eşine sokak ortasında kurşun yağdıran 70 yaşındaki adam, adliyeye sevk edildi. Olay sonrası kaçan adam, polis tarafından ikna edilmeye çalışılırken kendisine ateş etti ve yaralandı. Yaralı adam tedavi edildikten sonra gözaltına alındı.
Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Oktay Ergör, Ramazan Bayramı'nda trafik kazalarını önlemek için uyarılarda bulundu. Ergör, uykusuz, yorgun ve alkollü araç kullanmamaya dikkat çekerek, sürücülerin trafik kurallarına uymalarını istedi.
Niğde Valiliği, bayram tatiline çıkan sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili süresince trafik denetimlerini artırdı ve sürücülere hız limitlerine uymaları, emniyet kemeri kullanmaları ve cep telefonu kullanmamaları konusunda bilgilendirme yaptı. Niğde Valisi Cahit Çelik ise vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını ve hız yapmamalarını istedi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde trafik ekipleri, 15 yaşındaki motosiklet sürücüsüne farklı ihlallerden toplamda 37 bin TL cezai işlem uyguladı. Sürücü, ehliyetsiz araç kullanmak, kask takmamak ve açık egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık vermek gibi ihlallerden dolayı cezalandırıldı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen tek taraflı motosiklet kazasında bir kişi yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsü ayağından yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla bir özel hastaneye kaldırıldı.
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