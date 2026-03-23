Bayramda Feci Darp: 1 Tutuklama

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Meryem Yıldırım (39) ile oğlu Talha Kaan İzal'ın (21) bayram günü gittikleri kafede feci şekilde darp edilmelerine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Olay, Ramazan Bayramı'nın birinci günü İzmit'teki bir kafede meydana geldi. Meryem Yıldırım (39) ve oğlu Talha Kaan İzal (21), vakit geçirmek için mekana gitti. İddiaya göre, kafe önünde bir şahsın darbedildiğini gören Yıldırım, bu kişiye yardım etmek amacıyla onu içeriye çağırdı. Bu sırada şahsı darbeden grup da kafeye girerek küfür etmeye başladı. Talha Kaan İzal'ın, gruptakileri "Burada kadınlar var, küfür etmeyin" şeklinde uyarması üzerine arbede çıktı.

Gözü dönmüş grubun saldırısına uğrayan anne ve oğlu darbedildi. Yüzüne ve vücuduna aldığı tekmelerle ağır yaralanan anne Meryem Yıldırım, kanlar içinde kaldı. Oğlu tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan kadının yüzünde çok sayıda kırık ve kaburgasında çatlak tespit edildi.

Olayın ardından Kürşat G., E.G. ile U.S. gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kürşat G. tutuklandı. E.G. ile U.S.'nin ise serbest bırakıldıkları bildirildi. - KOCAELİ