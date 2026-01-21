Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 11 gözaltı - Son Dakika
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 11 gözaltı

21.01.2026 09:38
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında Bayrampaşa Belediyesi'nde 11 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma, zimmet, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçları etrafında şekilleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile belediyede görevli kamu görevlileri ve bir kısım şahıslara yönelik 'zimmet', 'irtikap', 'rüşvet vermek', 'rüşvet almak' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, yeni alınan müşteki, tanık ve etkin pişmanlık ifadesi çerçevesinde teşhis işlemleri de yapılarak bir kısım dijital delillerle birlikte 13 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 11 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

