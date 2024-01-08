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Bayrampaşa'da taksiye binen sarhoş müşteri, seyir halindeyken camdan alkol aldı ve dans etti - Son Dakika
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Bayrampaşa'da taksiye binen sarhoş müşteri, seyir halindeyken camdan alkol aldı ve dans etti

Bayrampaşa'da bir taksiye binen alkollü bir kişi, seyir halindeyken aracın camından sarkarak alkol aldı ve uzun süre dans ederek tehlikeli bir şekilde yolculuk yaptı. Olay, Bayrampaşa Şehir Parkı Caddesi üzerinde meydana geldi ve ilginç anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bayrampaşa\'da taksiye binen sarhoş müşteri, seyir halindeyken camdan alkol aldı ve dans etti
08.01.2024 - 10:27,
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Bayrampaşa'da taksiye binen bir kişi, seyir halindeyken aracın camından sarkarak alkol aldı. Uzun süre bu şekilde yolculuk yapan ve sarhoş olduğu düşünülen müşteri, bir de dans ederek hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı. İlginç anlar kameralara yansıdı.

Olay dün saat 14.15 sıralarında Bayrampaşa Şehir Parkı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, taksiye müşteri olarak binen bir kişi, araç seyrettiği esnada camdan dışarıya sarkarak alkol almaya başladı. Elindeki alkol şişesiyle kilometrelerce yolculuk yapan şahıs, uzun süre dans ederek tehlikeli yolculuğu sürdürdü. Taksi sürücüsünün de müdahale etmediği ya da edemediği alkollü müşteriyi trafikte görenler gözlerine inanamadı. O anlar bir başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Bayrampaşa, Olaylar, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bayrampaşa'da taksiye binen sarhoş müşteri, seyir halindeyken camdan alkol aldı ve dans etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayrampaşa'da taksiye binen sarhoş müşteri, seyir halindeyken camdan alkol aldı ve dans etti - Son Dakika
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