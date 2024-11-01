Bayrampaşa'da Şehir Parkı Caddesi üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSTAÇ aracının, yokuş yukarı çıktığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu geri doğru kayarak 10 araca zarar verdiği; 5 kişinin de yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bayrampaşa'da İSTAÇ Aracı 10 Araca Zarar Verdi, 5 Yaralı - Son Dakika
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