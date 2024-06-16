Bayrampaşa'da Kaçak Kurban Kesimi

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Bayrampaşa'da kaçak kurban kesenler kamerada

Kesim alanı dışında buldukları boş alanlarda kaçak kesim yaptılar

İSTANBUL - Bayrampaşa'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde bazı vatandaşlar, boş alanlarda kaçak kurban kesti. Kesim alanı dışında buldukları alanlarda kaçak kesim yapanlar kameraya yansıdı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde milyonlarca vatandaş kurbanlarını kesmek için hayvan pazarlarına ve belediyelerin belirlediği kesim alanlarına akın etti. Birçok noktada kurallara uygun kesim işlemleri gerçekleşirken, bazı yerlerde ise kaçak kesimlerin yapıldığı görüldü. Bayrampaşa'da ise bazı vatandaşların buldukları yol kenarındaki yeşil alanlarda kaçak kurban kestiği görüldü.