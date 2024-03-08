Bayrampaşa'da Kıraathane Sahibine Silahlı Saldırı: Güvenlik Kamerasında Dehşet Anları - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bayrampaşa'da Kıraathane Sahibine Silahlı Saldırı: Güvenlik Kamerasında Dehşet Anları

Bayrampaşa'da bir kıraathane sahibine son 6 ay içerisinde iki kez silahlı saldırı düzenlendi. İşyeri sahibi saldırı anlarını anlatırken, güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan olayda şüpheliler gözaltına alındı.

08.03.2024 19:14  Güncelleme: 19:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayrampaşa'da kıraathane sahibine 6 ayda 2 kez saldırdılar: O anlar güvenlik kamerasında

Kıraathane sahibi dehşet anlarını anlattı

İSTANBUL - Bayrampaşa'da bir kıraathane sahibine son 6 ay içerisinde iki kez silahlı saldırı düzenlendi. Son saldırıda mermilerden bir anda yere yatarak kurtulan işyeri sahibi dehşet anlarını anlattı. Silahlı saldırılar güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi'nde kıraathane işleten Fesih Balaman'a son 6 ay içerisinde iki defa silahlı saldırı düzenledi. Fesih Balaman'a düzenlenen ilk saldırı 9 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşti. Kahvehane önüne gelen şüpheli 2 kişiden biri belinden çıkardığı silahla ateş açtıktan sonra kaçtı. Balaman saldırıda yaralanmazken, harekete geçen polis ekipleri 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

İki gün önce de 2'nci saldırı gerçekleşti

Diğer olay ise 2 gün önce 6 Mart tarihinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre silahlı 2 şüpheli, kıraathanenin kapısına geldi. Şüphelilerden biri kapıda durarak Fesih Balaman'ı işaret etti. Bu esnada diğer şüpheli içeri girerek Balaman'a doğru ateş etti. Kendisinin son anda yere atan Balaman bu olaydan da yara almadan kurtuldu.

Saldırganlar yakalandı

Kıraathaneye ateş eden şüpheliler, kaçarak sokakta rastgele ateş etmeye başladı. Kıraathanede bulunan müşteriler şüphelilerden birini yakalarken diğer şüpheliler ise bekçiler tarafından gözaltına alındı.

"Silahı çıkardı, beni karşı tarafa işaret ederek gösterdi"

Yaşadığı anları anlatan Kıraathane Sahibi Fesih Balaman "Ellerinde silah olan şüpheliler buraya kadar geldiler. Ben içeride oturuyordum buraya geldiler. Biri ona kapıyı açtı. Diğeri de gelip silahı çıkardı, beni karşı tarafa işaret ederek gösterdi. Hızlı bir şekilde içeri girip 3 el ateş edip, kaçtı. 2 kişiydiler, 4-5 kişi de olabilirler. Biri arabanın içinde diğeri motorda. Daha öncede ben kahvemde otururken bana buradan sıktı. Kapı olmasaydı bana mermiler isabet edecekti. Ben masada oturuyordum iki kişiydiler. Kafamı kaldırdım, üzerime ateş edip, kaçıp gitti. Ben yere uzandım, kendimi masa altında atmasaydım, ölebilirdim. Biz birini yakaladık" dedi.

Saldırı anları kamerada

2 defa gerçekleştirilen saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Son saldırıda 2 şüphelinin kıraathane kapısına geldiği, birinin diğerine Fesih Balaman'ı işaret ettiği görülüyor. Daha sonra içeri giren şüpheli 3 el ateş ettikten sonra diğer şüpheli ile kaçıyor. Şüphelilerden birinin düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıyor. Gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Bayrampaşa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bayrampaşa'da Kıraathane Sahibine Silahlı Saldırı: Güvenlik Kamerasında Dehşet Anları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Alibeyköy'de Kadın Darp Edildi, Şiddet Anı Kamerada
    19:47 Alibeyköy'de Kadın Darp Edildi, Şiddet Anı Kamerada

    Alibeyköy'de bir kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edildi. Şiddet anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olayda kadın saldırganın elinden kurtulduktan sonra otobüse doğru yönelirken, saldırgan ise çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.


18:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu yönetimiyle yan yana anılmak bile başlı başına utanılacak bir ayıptır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu yönetimiyle yan yana anılmak bile başlı başına utanılacak bir ayıptır
18:11 Mardin’de Adliye Önünde Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2’si Ağır 10 Yaralı Mardin'de Adliye Önünde Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2'si Ağır 10 Yaralı
17:08 Mahkeme başkanı, futbolculara sordu: Bankaya neden Fatih Terim ile gittiniz Mahkeme başkanı, futbolculara sordu: Bankaya neden Fatih Terim ile gittiniz?
17:05 Duruşmaya damga vuran diyalog Seçil Erzan’dan yengesine: Doğruyu söyle Duruşmaya damga vuran diyalog! Seçil Erzan'dan yengesine: Doğruyu söyle
16:00 ABD’nin Gazze’ye havadan bıraktığı yardım kutularının paraşütleri açılmadı: 5 kişi yaşamını yitirdi ABD'nin Gazze'ye havadan bıraktığı yardım kutularının paraşütleri açılmadı: 5 kişi yaşamını yitirdi
18:52 Galatasaray-Rizespor maçında ilk 11’ler belli oldu Galatasaray-Rizespor maçında ilk 11'ler belli oldu
18:30 Gaziantep FK, Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı Gaziantep FK, Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı
16:03 Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar
15:18 Hindistan’da sınavda kopya skandalı Hindistan'da sınavda kopya skandalı
15:16 Kılıçdaroğlu Burcu Köksal iddiasına çok kızdı: Alçak bir iftira Kılıçdaroğlu Burcu Köksal iddiasına çok kızdı: Alçak bir iftira
15:13 Arda Turan’ın kardeşi tanık olarak ifade verdi: Seçil’e ne kadar para teslim ettiğimi bilmiyorum Arda Turan'ın kardeşi tanık olarak ifade verdi: Seçil'e ne kadar para teslim ettiğimi bilmiyorum
15:03 TEM’de 5 kişilik ailenin son görüntüleri ortaya çıktı TEM'de 5 kişilik ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
15:02 Eda Erdem heykelini yere göğe sığdıramazken sosyal medyada alay konusu oldu Eda Erdem heykelini yere göğe sığdıramazken sosyal medyada alay konusu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 19:48:51. #1.11#
SON DAKİKA: Bayrampaşa'da Kıraathane Sahibine Silahlı Saldırı: Güvenlik Kamerasında Dehşet Anları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement