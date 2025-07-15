Bayrampaşa'da Polis ve Müzik Krizi

Bayrampaşa'da, yüksek sesle müzik dinledikleri gerekçesiyle kendilerini uyaran polis memurlarına hakaret ve tehditlerde bulunma anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Bayrampaşa'da yapılan uyarılara rağmen yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden grup, polislere saldırıp tehdit edince gözaltına alınmıştı. Ardından polis merkezi önünde taşkınlık çıkaran şahıslar da tüm uyarılara rağmen dağılmayınca havaya ateş açılmış ve olayla ilgili 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Yaşanan olaya ilişkin yeni cep telefonu ve güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasında, yüksek sesle müzik gidip çevreyi rahatsız eden şahıslar, kendilerini uyaran polislerin yanına gelerek, cep telefonu çekimlerine başladığı ve polise zorluk çıkardığı görülüyor.

Öte yandan cep telefonu görüntülerinde ise bir kişi polise, hakaret ediyor. Hamile kadına müdahale iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkan görüntülerde, polisin kadına herhangi bir müdahalede bulunmadığı ve olayın devamında kadının kendini yere bıraktığı, akrabaları tarafından arabaya bindirildiği anlar yer aldı. Görüntülerin devamında ise, polise zorluk çıkaran şahısların memuru yere düşürdüğü anlar da saniye saniye görüldü. - İSTANBUL