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Bayrampaşa'da sahte bandrollü sigara ve kağıdı üretilen imalathaneye operasyon: 3 gözaltı - Son Dakika
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Bayrampaşa'da sahte bandrollü sigara ve kağıdı üretilen imalathaneye operasyon: 3 gözaltı

Bayrampaşa'da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, sahte bandrollü sigara ve kağıdı üreten bir imalathane ortaya çıkarıldı. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 900 bin sahte bandrollü sigara kağıdı ele geçirildi.

Bayrampaşa\'da sahte bandrollü sigara ve kağıdı üretilen imalathaneye operasyon: 3 gözaltı
20.01.2024 - 20:45,  Güncelleme: 20:52
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Bayrampaşa'da sahte bandrollü sigara ve kağıdı üretilen imalathaneye operasyon: 3 gözaltı

Sahtecilere jandarmadan suçüstü: Operasyonda sahte bandrollü 900 bin sigara kağıdı ele geçirildi

İSTANBUL - Bayrampaşa'da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sahte bandrollü sigara ve kağıdı üretilen imalathaneye düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda sahte bandrollü 900 bin sigara kağıdı ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayrampaşa'da bulunan ve merdiven altı olarak tabir edilen bir depoda, sahte bandrollü sigara ve kağıdı üretilerek piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin kurmuş oldukları düzenekle sahte bandrollü sigara ürettikleri imalathanenin yerini tespit etti. Söz konusu imalathaneye operasyon düzenlendi. Operasyonda M.Ç., N.K. ve M.A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

İmalathanede yapılana aramada, 10 sigara kağıdı basma makinası, 2 kağıt kesme makinası, 900 bin basılmış sigara kağıdı ve sigara kağıdı basmada kullanılan çeşitli materyal ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bayrampaşa'da sahte bandrollü sigara ve kağıdı üretilen imalathaneye operasyon: 3 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayrampaşa'da sahte bandrollü sigara ve kağıdı üretilen imalathaneye operasyon: 3 gözaltı - Son Dakika
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