Bayrampaşa\'da sanayi sitesindeki depo yangınını itfaiye söndürdü, can kaybı yok

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir sanayi sitesinde depoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yoğun duman kentin uzak noktalarından bile görülürken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları havadan görüntülendi.

Yangın, saat 10.30'da Bayrampaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan Baltaş Sanayi Sitesi'nde çıktı. İddiaya göre sanayi sitesinin en üst katında bulunan depoda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yoğun duman kentin uzak noktalarından görülürken, çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kısa süre içinde müdahale ederek yangını söndürdü. Yangının çıktığı nokta havadan görüntülendi. Çıkan yangında can kaybı olmadığı, maddi hasarın olduğu öğrenildi.