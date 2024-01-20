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Bayrampaşa'da Silahlı Saldırı Sonucu Ölen Genç Kızın Cenazesi Ailesine Teslim Edildi - Son Dakika
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Bayrampaşa'da Silahlı Saldırı Sonucu Ölen Genç Kızın Cenazesi Ailesine Teslim Edildi

Bayrampaşa'da erkek arkadaşı tarafından uzun namlulu silahla vurulan Nazlı Elmas, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Elmas'ın cenazesi işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

20.01.2024 - 13:40,  Güncelleme: 14:25
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Bayrampaşa'da erkek arkadaşı tarafından uzun namlulu silahla vurulan Nazlı Elmas, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Elmas'ın cenazesi işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

17 Ocak'ta saat 23.00 sıralarında Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde meydana gelen olayda Nazlı Elmas (20), erkek arkadaşı Eniz Kurtuluş'un (25) çatı katındaki dairesine gelmiş ve Kurtuluş, evdeki 'uzi' diye tabir edilen uzun namlulu silahla Elmas'ı yaralamıştı. Yaralanan 20 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Eniz Kurtuluş ise gözaltına alındıktan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bayrampaşa'da Uzun Namlulu Silahla Vurulan Genç Kız Hayatını Kaybetti

KURTARILAMADI

Hastanede tedavisi devam eden genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün gece hayatını kaybetti. Kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp kurumuna kaldırıldı. Otopsi işlemleri biten Elmas'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Cenaze işlemlerinin ardından 20 yaşındaki Nazlı Elmas'ın cenazesi Altıntepsi Mahallesi Yeni Caminde ikindi namazının ardından defnedilecek.

Bayrampaşa\'da Silahlı Saldırı Sonucu Ölen Genç Kızın Cenazesi Ailesine Teslim Edildi
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Murat Yavuz: Allah ailesine sabır versin. ne diyelim Yanıtla 4 70

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Son Dakika 3.Sayfa Bayrampaşa'da Silahlı Saldırı Sonucu Ölen Genç Kızın Cenazesi Ailesine Teslim Edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayrampaşa'da Silahlı Saldırı Sonucu Ölen Genç Kızın Cenazesi Ailesine Teslim Edildi - Son Dakika
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