Bayrampaşa'da Trafoda Yangın - Son Dakika
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Bayrampaşa'da Trafoda Yangın

Bayrampaşa\'da Trafoda Yangın
09.06.2026 23:41
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İstanbul Bayrampaşa'da trafoda çıkan yangın, T4 tramvay hattında ulaşımı aksattı.

İstanbul Bayrampaşa'da Bosna Çukurçeşme Tramvay Durağı yakınındaki trafoda yangın çıktı. Enerjisi kesilen T4 Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattında ulaşım aksadı.

Olay, İstanbul Bayrampaşa Eski Edirne Asfaltı Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'na enerji sağlayan, Bosna Çukurçeşme Durağı yakınındaki trafoda henüz bilinmeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Trafoda çıkan yangın nedeniyle T4 Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattında ulaşım aksadı. Tramvaylardaki yolcular, inerek ray üzerinde yürümeye başladı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bayrampaşa, 3. Sayfa, İstanbul, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayrampaşa'da Trafoda Yangın - Son Dakika

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