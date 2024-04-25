Bayrampaşa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bayrampaşa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Bayrampaşa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Bayrampaşa'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 7 şüpheliden, 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

25.04.2024 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayrampaşa'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 7 şüpheliden, 2'si sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, bir adreste uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığını belirledi. İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan adrese ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda, A.A., M.A., E.K., C.K., O.C., A.K.Z. ve Y.E.B. isimli 7 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Adreste yapılan aramalarda, 960 gram sıvı uyuşturucu madde, 25 gram bonzai, 9 hap, 20.26 gram çeşitli ebatlarda peçete yüzeyine emdirilmiş uyuşturucu madde, 1.37 gram marihuana, hassas terazi, uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan aparat ile 28 bin 155 lira para ele geçirildi. Şüpheli O.C.'nin 5 yıl 25 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A., M.A., E.K., C.K., Y.E.B. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, O.C. ve A.K.Z. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bayrampaşa, Operasyon, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bayrampaşa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:15 Kocaeli ve İzmit belediyelerinin işçileri birbirine girdi Belediye başkanı görüntüleri paylaşıp isyan etti Kocaeli ve İzmit belediyelerinin işçileri birbirine girdi! Belediye başkanı görüntüleri paylaşıp isyan etti
11:02 Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan’a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu’ya 17,5 yıl hapis cezası Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu'ya 17,5 yıl hapis cezası
10:43 Banu Parlak’ın güzellik merkezine yönelik saldırı davası başladı Dilan Polat, duruşmada kızını görünce ağladı Banu Parlak'ın güzellik merkezine yönelik saldırı davası başladı! Dilan Polat, duruşmada kızını görünce ağladı
10:36 İYİ Parti’de çöküş devam ediyor Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir de istifa etti İYİ Parti'de çöküş devam ediyor! Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir de istifa etti
08:38 Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
11:19 Batuhan Karadeniz, Wanda Nara’nın paylaştığı klip için sert eleştirilerde bulundu Batuhan Karadeniz, Wanda Nara'nın paylaştığı klip için sert eleştirilerde bulundu
11:08 Otomobilde cansız bedeni bulunan şahıstan geriye tek cümlelik not kaldı Otomobilde cansız bedeni bulunan şahıstan geriye tek cümlelik not kaldı
11:02 15 yaşında koca delikanlı oldu İşte filozof Atakan’ın son hali 15 yaşında koca delikanlı oldu! İşte filozof Atakan'ın son hali
10:54 Fatih Terim’i Yunanistan’da çıldırttılar: Para verip hakem getirmeye gerek yok Fatih Terim'i Yunanistan'da çıldırttılar: Para verip hakem getirmeye gerek yok
09:44 Banu Parlak’ın güzellik merkezi saldırısı davası başladı Banu Parlak'ın güzellik merkezi saldırısı davası başladı
09:32 AK Parti’den Yeniden Refah’a geçen Yozgat’ta belediye binasına T.C. tabelası asıldı AK Parti'den Yeniden Refah'a geçen Yozgat'ta belediye binasına T.C. tabelası asıldı
09:28 İYİ Parti’de genel başkanlık anketi: Koltuğa talip 3 isimin aldığı oy oranları dikkat çekti İYİ Parti'de genel başkanlık anketi: Koltuğa talip 3 isimin aldığı oy oranları dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 11:52:34. #1.12#
SON DAKİKA: Bayrampaşa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement