Bayrampaşa'da Yaya Çarpmamak İçin Bariyerlere Vuran Araç Alev Alev Yandı - Son Dakika
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Bayrampaşa'da Yaya Çarpmamak İçin Bariyerlere Vuran Araç Alev Alev Yandı

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Bayrampaşa\'da Yaya Çarpmamak İçin Bariyerlere Vuran Araç Alev Alev Yandı
08.06.2025 03:58  Güncelleme: 04:07
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Bayrampaşa\'da Yaya Çarpmamak İçin Bariyerlere Vuran Araç Alev Alev Yandı
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İstanbul Bayrampaşa'da yola aniden atlayan bir yayaya çarpmamak için manevra yapan araç bariyerlere çarparak alev aldı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bayrampaşa'da yayaya çarpmamak için bariyerlere vuran araç alev alev yandı

İSTANBUL - Bayrampaşa'da aniden yola çıkan yayaya çarpmamak için manevra yapan otomobil bariyerlere vurup alev aldı. Yaralanan araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Bayrampaşa O-3 bağlantı yolu Vatan Caddesi istikametinde meydana geldi. İddiaya göre yola atlayan vatandaşa çarpmamak için manevra yapan 34 BH 5599 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere vurdu. Kazanın ardından otomobil bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Yaralanan sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan araç itfaiye müdahalesiyle söndürülürken bilincinin açık olduğu öğrenilen sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale gelirken bölgede yoğun trafik oluştu. Belediye ekiplerinin yolu temizlemesi ve yanan aracın çekici yardımıyla kaldırılması sonucu trafik normale döndü.

Kazaya sebep olan yaya bulunamazken yetkililer kaza ve yangın ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bayrampaşa'da Yaya Çarpmamak İçin Bariyerlere Vuran Araç Alev Alev Yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayrampaşa'da Yaya Çarpmamak İçin Bariyerlere Vuran Araç Alev Alev Yandı - Son Dakika
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