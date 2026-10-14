Bayrampaşa Muratpaşa Baltaş Sanayi Sitesi\'ndeki yangına itfaiye ekipleri sevk edildi

Bayrampaşa Muratpaşa Baltaş Sanayi Sitesi'ndeki yangına itfaiye ekipleri sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayrampaşa'daki Muratpaşa Baltaş Sanayi Sitesi'nde nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmesi sağlandı. Yangının çıkış nedeni bilinmiyor.
Bayrampaşa Muratpaşa Baltaş Sanayi Sitesi'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kaynak: İHA
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