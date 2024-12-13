BBP Başkanı Acaruygun Toprağa Verildi - Son Dakika
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BBP Başkanı Acaruygun Toprağa Verildi

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Karaman'da aracında ölü bulunan BBP Merkez İlçe Başkanı Süleyman Acaruygun cenaze namazıyla uğurlandı.

13.12.2024 16:24
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Aracında ölü bulunan BBP merkez ilçe başkanı toprağa verildi

KARAMAN - Karaman'da garajdaki aracında ölü bulunan Büyük Birlik Partisi Karaman Merkez İlçe Başkanı Süleyman Acaruygun, son yolculuğuna uğurlandı.

Süleyman Acaruygun için Cuma namazının ardından Ahmet Yesevi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza, Acaruygun'un ailesi ve yakınları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, BBP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Birtane, BBP MKYK üyesi Osman Seçkin, Alperen Ocakları Konya Temsilcisi Musa Karaçır, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Süleyman Acaruygun, Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında dualarla defnedildi.

Olay dün yaşandı

Edinilen bilgiye göre, Süleyman Acaruygun evinin altında bulunan garajdaki aracının içinde kızı tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Acaruygun'un hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa BBP Başkanı Acaruygun Toprağa Verildi - Son Dakika

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